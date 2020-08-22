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«Внезапно появился кашель и резко поднялась температура»: внук Пугачевой переболел коронавирусом

19:18 22 августа 2020
Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков признался, что был инфицирован коронавирусом и перенес заболевание довольно тяжело. Напомним, ранее о своем «бессимптомном» заболевании рассказал Филипп Киркоров.

По словам Преснякова, опубликовавшего видео в Instagram, ухудшение своего состояния он почувствовал сразу же после вечеринки с шашлыками, на которой присутствовали его друзья (все они также инфицировались).

«Я иду спать, и у меня появляется жуткий мокрый кашель… Резко поднимается температура — за час до 38 градусов», — говорит Никита о начале заболевания.

Пресняков-младший сразу понял, с чем имеет дело и предупредив друзей, вызвал медиков.

Всю ночь его знобило, температура поднялась до 39 градусов, не отпускал кашель. И хотя на следующий день состояние вроде нормализовалось, компьютерная томография показа повреждения участков в легких, как при пневмонии.

«Даже если это легкая форма — месяц может выпасть из жизни», — предупреждает переболевший своих поклонников, призывая к максимальной осторожности.

Напомним, в России торжественно объявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, однако прививаться ею отказались даже медики.

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