Российские медики не готовы испытывать на себе "космическую" вакцину Путина от коронавируса

52% российских медиков оказались не готовы сделать прививку от коронавируса новой отечественной вакциной «Спутник-V». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Справочник врача».

Как сообщает российский ресурс Знак, участие в опросе приняли около 3 тыс. врачей, из них лишь 24,5% согласились на вакцинацию, а 52% от нее отказались.

Более того, 66% опрошенных выразили неуверенность в эффективности препарата, а 48% засомневались, что препарат удалось разработать и должным образом испытать за такое короткое время. Напомним, ранее об этом же заявили в США и Германии.

Как сообщали «ФАКТЫ», 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса, которую изобрели в начале июня. По его словам, вакцину на себе испытала одна из его дочерей, а россиян начнут прививать с января 2021 года и только на добровольной основе.



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