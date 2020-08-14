- 17:15 Российские медики не готовы испытывать на себе "космическую" вакцину Путина от коронавируса
- 17:15 Луганчане под Офисом президента требовали выборов и отставки губернатора
- 17:01 Дом в заповедной зоне? Активисты потребовали от министра Ткаченко объяснений
- 16:58 Бывший министр культуры Беларуси публично поддержал протестующих
- 16:42 Скоро пойдет в президенты: в сети отреагировали на новую должность скандального Вадима Титушко
- 16:41 В Одессе у мужчины украли из автомобиля 100 тысяч долларов
- 16:35 Кулеба рассказал о возможной роли Беларуси в Люблинском треугольнике
- 16:33 Экс-звезда «Шахтера» сменил «Челси» на «Арсенал»
- 16:10 «Не хочу, чтобы девушки боялись ездить в такси»: сеть взбудоражил острый ролик украинки о насилии над женщинами
- 16:05 Где смотреть матчи Лиги чемпионов на этой неделе: расписание онлайн-трансляций
- 16:01 Рассмотрение ходатайства о снятии ареста с акций "Мотор Сiчi" закончилось отводом судьи: в чем причина?
- 16:00 В Украине объяснили, почему распад России неизбежен
Российские медики не готовы испытывать на себе "космическую" вакцину Путина от коронавируса
52% российских медиков оказались не готовы сделать прививку от коронавируса новой отечественной вакциной «Спутник-V». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Справочник врача».
Как сообщает российский ресурс Знак, участие в опросе приняли около 3 тыс. врачей, из них лишь 24,5% согласились на вакцинацию, а 52% от нее отказались.
Более того, 66% опрошенных выразили неуверенность в эффективности препарата, а 48% засомневались, что препарат удалось разработать и должным образом испытать за такое короткое время. Напомним, ранее об этом же заявили в США и Германии.
Как сообщали «ФАКТЫ», 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса, которую изобрели в начале июня. По его словам, вакцину на себе испытала одна из его дочерей, а россиян начнут прививать с января 2021 года и только на добровольной основе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм