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Политика

Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону: что обсуждали

22:40 22 августа 2020
Президенты Украины и Турции, 2019 год

Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом, в т. ч. поздравив его с открытием в Черном море газового месторождения.

Как сообщает Офис президента Украины, главными темами беседы стали грядущий обмен удерживаемыми лицами с РФ, а также ход реализации инфраструктурных проектов по строительству автодорог в Украине и жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым.

«У нас есть новый список, куда входят более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них — отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов», — сказал Зеленский в ходе беседы.

Он также выразил надежду на заключение уже до конца года двустороннего соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, отметив, что на конец сентября в Украине запланированы командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020», участниками которого будут и турецкие военные.

Обсудили президенты и возобновление авиасообщения между странами.

Напомним, день рождения в Турции в настоящее время празднует украинская актриса Ольга Сумская.

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