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Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону: что обсуждали
Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом,
Как сообщает Офис президента Украины, главными темами беседы стали грядущий обмен удерживаемыми лицами с РФ, а также ход реализации инфраструктурных проектов по строительству автодорог в Украине и жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым.
«У нас есть новый список, куда входят более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них — отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов», — сказал Зеленский в ходе беседы.
Он также выразил надежду на заключение уже до конца года двустороннего соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, отметив, что на конец сентября в Украине запланированы командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020», участниками которого будут и турецкие военные.
Обсудили президенты и возобновление авиасообщения между странами.
Напомним, день рождения в Турции в настоящее время празднует украинская актриса Ольга Сумская.
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