- 17:57 Турция открыла в Черном море крупное месторождение газа
- 17:35 Более 20 чиновников Львовского горсовета заразились коронавирусом
- 17:14 Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам заменить их шахтерами из Украины
- 17:12 Михаил Ефремов внезапно решил сменить адвокатов
- 17:11 Украинский боец ММА жестко нокаутировал поляка в первом раунде
- 17:10 Виктория Булитко рассказала о проблемах с весом
- 16:56 В Киеве за день зафиксировали 60 вспышек коронавируса
- 16:40 Названо химическое вещество, которое нашли в организме Навального
- 16:29 Атмосферная неустойчивость: синоптик рассказала, какой будет погода 22 августа
- 16:14 «Олимпик» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 16:13 Притула с рейтингом чуть больше 5 процентов не будет эффективным кандидатом, — политолог
- 16:08 Стало известно, на каких пляжах Украины нельзя купаться
Турция открыла в Черном море крупное месторождение газа
Турция, которая с конца июля проводила исследования у берегов греческого острова Кастелоризо, открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, выступая в Стамбуле, передает aa.com.tr.
По словам Эрдогана, месторождение природного газа объемом 320 миллиардов кубометров обнаружено в зоне «Туна-1».
«Тестовые и инженерные работы завершены. Данные со скважины указывают на высокую вероятность обнаружения в том же регионе новых месторождений газа. То есть, резервы, обнаруженные в первой скважине, могут быть только частью богатых ресурсов»,— цитирует ресурс слова турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что Турция годами была импортозависимой страной в энергетике, а теперь «будет смотреть будущее с большей уверенностью».
По словам Эрдогана, буровые работы полностью осуществлялись за счет национальных возможностей.
Пользоваться черноморским газом Турция надеется уже в 2023 году.
Напомним, в конце июля отношения между Грецией и Турцией накалились до предела. В Европе заговорили о вполне реальной угрозе военного конфликта между двумя странами, которые являются союзниками по НАТО. Одним из поводов для конфронтации стало решение турецких властей вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус действующей мечети. Другим — разведка газовых месторождений турецкими исследовательскими судами в акватории, относящейся к экономической зоне Греции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 3 м/с C
Давление: 746 мм