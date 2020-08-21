Турция открыла в Черном море крупное месторождение газа

Турция, которая с конца июля проводила исследования у берегов греческого острова Кастелоризо, открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, выступая в Стамбуле, передает aa.com.tr.

По словам Эрдогана, месторождение природного газа объемом 320 миллиардов кубометров обнаружено в зоне «Туна-1».

«Тестовые и инженерные работы завершены. Данные со скважины указывают на высокую вероятность обнаружения в том же регионе новых месторождений газа. То есть, резервы, обнаруженные в первой скважине, могут быть только частью богатых ресурсов»,— цитирует ресурс слова турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что Турция годами была импортозависимой страной в энергетике, а теперь «будет смотреть будущее с большей уверенностью».

По словам Эрдогана, буровые работы полностью осуществлялись за счет национальных возможностей.

Пользоваться черноморским газом Турция надеется уже в 2023 году.

Напомним, в конце июля отношения между Грецией и Турцией накалились до предела. В Европе заговорили о вполне реальной угрозе военного конфликта между двумя странами, которые являются союзниками по НАТО. Одним из поводов для конфронтации стало решение турецких властей вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус действующей мечети. Другим — разведка газовых месторождений турецкими исследовательскими судами в акватории, относящейся к экономической зоне Греции.



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