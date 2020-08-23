Кремль заблокировал создание мониторинговой миссии в Крыму

Россия блокирует создание мониторинговой миссии в оккупированном Крыму. Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Она подчеркнула, что идея и необходимость работы постоянной или временной мониторинговой миссии международных организаций с 2014 года так или иначе поднимается, продвигается и озвучивается. Однако РФ мешает внедрению такой миссии, сообщает Радио Свобода.

«Для Украины принципиальным является (и это нормально), что любая мониторинговая миссия должна заезжать в Крым в соответствии с украинским законодательством как в часть Украины. Россия на такую формулировку не соглашается», — сказала она.

Замглавы МИД обратила внимание, что нарушители порядка въезда на территорию оккупированного украинского Крыма будут стремиться скрыть это, но при деятельности мониторинговой миссии такое поведение будет невозможным.

«Россия будет искать разные аргументы, декларируя, что они ждут всех в Крым (мы слышим это повсюду, что „приезжайте к нам в гости в Крым — мы вам все покажем и расскажем“. Штудман (швейцарский дипломат Жерар Штудман, который как спецпредставитель генсекретаря Совета Европы посетил в 2016 году с разрешения украинских властей оккупированный Крым. — Авт.) съездил туда. Его ФСБ за руку водило на все встречи. И мы понимаем, что адекватное восприятие ситуации с эскортом ФСБ достаточно сложно сформировать. Поэтому, к сожалению, Россия блокирует…», — сказала Джапарова.

На вопрос, означает ли это, что вероятная мониторинговая миссия попадет в оккупированный Крым не скоро, она ответила: «И миссия туда, как на „территорию Российской Федерации“, как настаивают российские чиновники, политики и дипломаты, не попадет».

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Финляндии телеканал YLE Uutiset показал карту мира, на которой аннексированный Крым был обозначен как территория Российской Федерации, что вызвало скандал.

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