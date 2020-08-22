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Мир

Финские телевизионщики оскандалились с картой Украины без Крыма

20:48 22 августа 2020
Исправленная карта

В Финляндии телеканал YLE Uutiset показал карту мира, на которой аннексированный Крым был обозначен как территория Российской Федерации. Напомним, ранее Крым «отдала» России испанская телекомпания.

Показанная в эфире карта России

Как сообщило посольство Украины в Финляндии, исправлять ситуацию пришлось дипломатам, которые направили официальное обращение телевизионщикам.

«Посольство обращает внимание телекомпании YLE Uutiset на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, в составе России», — разъяснили они ситуацию.

Телекомпания ошибку исправила, опубликовав обновленную карту, на которой Крым обозначен тем же цветом, что и Украина.

«Россия аннексировала Крым, принадлежащий Украине, на основании референдума, который Генеральная ассамблея ООН признала незаконным», — заявили в YLE.

Как сообщали «ФАКТЫ», в июле политической близорукостью отличился известный украинский банк.

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