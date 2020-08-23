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В Германии еще больше усилили охрану клиники, где спасают Навального: что происходит
В Берлине полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь Charite, куда 22 августа доставили российского оппозиционера Алексея Навального.
По данным источников Укринформа, возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру группами.
Также стало известно, что Навальный получил официальный статус «гостя канцлера» Ангелы Меркель, что и позволило обеспечивать его круглосуточной охраной силами немецкой полиции.
«То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли», — сообщил телеканал ZDF.
Напомним, что еще 21 августа руководство омской больницы скорой помощи отказывалось выдать разрешение на перевозку пациента в Германию для дальнейшего лечения — якобы под предлогом о его нетранспортабельности, а главврач больницы заявил родственникам о неготовности взять ответственность за перевозку Навального. На решение главврача не повлиял даже тот факт, что из Германии в Россию уже вылетел самолет, чтобы забрать Алексея.
Переговоры и консультации затянулись на сутки, в течение которых из организма Навального могла быть выведена часть отравляющих веществ — по оценкам представителей Фонда Навального, в его организме обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для окружающих.
Историю политических отравлений неугодных за годы правления Путина читайте в статье «ФАКТОВ».
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