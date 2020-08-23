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В Минске силовики выставили оцепление, чтобы остановить десятки тысяч протестующих (видео)
В Минске, где проходит масштабная акция протеста против фальсификации результатов выборов в пользу Александра Лукашенко военные окружили стелу «Минск — город-герой», чтобы не подпустить к ней протестующих.
По информации беларусских СМИ, на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова были установлены металлические заграждения, за которыми в цепь выстроилось несколько сотен военных. Они экипированы в бронежилеты, каски, каждый военный имел при себе автомат Калашникова.
Они призвали митингующих разойтись, однако люди реагировали на это криками «Фу!»".
Тем не менее через время сотрудники силовых структур смогли вытеснить протестующих с проезжей части на тротуар в районе площади Независимости и далее по проспекту, возобновив движение автотранспорта на проспекте.
По оценкам представителей оппозиции, в акции приняли участие не менее 100 тысяч человек.
Напомним, на 24 августа запланирован визит в Вильнюс заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, который намерен
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