В Минске силовики выставили оцепление, чтобы остановить десятки тысяч протестующих (видео)

В Минске, где проходит масштабная акция протеста против фальсификации результатов выборов в пользу Александра Лукашенко военные окружили стелу «Минск — город-герой», чтобы не подпустить к ней протестующих.

По информации беларусских СМИ, на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова были установлены металлические заграждения, за которыми в цепь выстроилось несколько сотен военных. Они экипированы в бронежилеты, каски, каждый военный имел при себе автомат Калашникова.

Они призвали митингующих разойтись, однако люди реагировали на это криками «Фу!»".

Тем не менее через время сотрудники силовых структур смогли вытеснить протестующих с проезжей части на тротуар в районе площади Независимости и далее по проспекту, возобновив движение автотранспорта на проспекте.

По оценкам представителей оппозиции, в акции приняли участие не менее 100 тысяч человек.

Напомним, на 24 августа запланирован визит в Вильнюс заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, который намерен в т. ч. встретиться с оппозиционым лидером Беларуси Светланой Тихановской.

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