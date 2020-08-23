В Минске тысячи людей вышли на протесты и скандируют "Жыве Беларусь": впечатляющее видео

В столице Беларуси на Площади независимости начался «Марш новой Беларуси», в котором участвуют противники президента Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на протесты и скандируют «Жыве Беларусь».

Отметим, что митинги против действующей власти проходят не только в Минске, но и в других городах Беларуси.

Как писали «ФАКТЫ», в Беларуси продолжаются масштабные протесты. В СМИ появилась информация о том, что окружение Лукашенко проводило переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Протесты начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Тогда десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

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