"Путь к свободе: жители Литвы встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусами (фото)

Пока в Минске проходила мощная акция протеста против фальсификации результатов выборов в пользу Александра Лукашенко, жители Литвы решили в знак солидарности с протестующими выстроиться в живую 35-километровую цепочку от Вильнюса до границы с Беларусью.

Об этом сообщил журналист Андрюс Тапинас, являющийся одним из организаторов акции в эфире национального гостелерадио LRT.

«По нашим подсчетам, в акции солидарности „Путь к свободе“ участвовало около 50 тыс. человек, которые символически взялись за руки, поддерживая друг друга», — сказал он.

Начало этой живой цепи было на Кафедральной площади в центре столицы балтийской страны, а протянулась она до контрольно-пропускного пункта «Медининкай» на литовско-белорусской границе, расстояние до которого от Вильнюса составляет около 35 км.

В акции принял участие президент президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

«Поддерживаем белорусский народ и возвращаем своего рода исторический долг, когда нам 30 лет назад [в борьбе за независимость Литвы] помогли люди доброй воли разных стран», — сказал Науседа журналистам, прибыв на место, где встал в живую цепь.

Агентство отмечает, что ровно 31 год назад аналогичное мероприятие, получившее название «Балтийский путь», организовали стремившиеся к независимости Литва, Латвия и Эстония. 23 августа 1989 года их жители провели массовую акцию, приуроченную к 50-летию подписания пакта Молотова — Риббентропа, одним из последствий которого стала потеря странами Балтии государственной независимости. В «Балтийском пути» участвовало около 2 млн человек, взявшихся за руки и вставших в живую цепь от Вильнюса до Риги и Таллина.

«30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на „Балтийском пути“ и заявив миру: мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы», — заявил Гитанас Науседа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобная «живая цепь» образована и в самой Беларуси — она получила название «цепь покаяния». Ее длина составила 13 километров, и простиралась она от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, до СИЗО на Окрестина, куда свозили задержанных во время массовых протестов в Минске.

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