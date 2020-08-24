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Будет долго недееспособен: озвучен печальный прогноз состояния Алексея Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого на днях доставили для лечения в берлинскую клинику «Шарите», выживет после отравления ядом, однако в течение нескольких месяцев будет недееспособным.
Об этом в интервью BILD заявил основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль, который доставил Навального на лечение в Германию.
Отмечается, что Cinema fоr Peace отправила санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами из Берлина в Омск по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова.
Позже, когда в Сети появились возмущенные отзывы относительно прогнозов состояния Навального, Бизиль пояснил в комментарии «РИА Новости», что имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение.
«(Я говорил), что я ожидаю, как и с Петром Верзиловым, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым», — заявил Бизиль.
Он подчеркнул, что это было лишь сравнение, а не информация врачей.
В частности, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила в Twitter, разместила пост, в котором опровергла информацию.
«В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня», — заявила Ярмыш.
По ее словам, на данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея Навального нет.
«Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать», — отметила Ярмыш.
Она также добавила, что семья Алексея Навального «не уполномочивала никого делать заявления в прессе о его здоровье от своего имени».
Впрочем, официальных прогнозов пока также не появилось.
Напомним, что 20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое. Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. После его транспортировали на лечение в Германию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Берлине полиция взяла под круглосуточную охрану больницу Charite. Возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру группами.119
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