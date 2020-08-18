В Беларуси представили Координационный совет по трансферу власти (видео)

Во вторник, 18 августа, в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который, по мнению политологов, может стать единым кандидатом на выборах от оппозиции, журналистам был представлен состав Координационного совета по трансферу власти.

Об этом передает Голос Америки.

Координационный совет белорусской оппозиции провел первую пресс-конференцию, на которой была объявлена цель его работы — это проведение новых выборов президента и мирный трансфер власти. Никакой другой политической программы или программы реформ у совета нет, пишет Медуза.

Участники совета заявили, что они не ставят целью захват власти. Сформирован координационный совет оппозиции пока сформирован только частично. В него вошли, в частности, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико.

Первое рабочее заседание Координационного совета, на котором его участники изберут свой руководящий орган, соберется в среду, 19 августа.

На презентации совета присутствовали Мария Колесникова (соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Максим Знак (юрист штаба Виктора Бабарико), Сергей Дылевский (лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода) и Павел Латушко (уволенный директор театра имени Янки Купалы).

Во время выступления присутствующие заявляли, что Координационный совет белорусской оппозиции выступает за сохранение дружеских отношений и с Россией, и с Европейским Союзом. Они также призвали Москву и Брюссель выступить гарантом безопасности оппозиции.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уточнила, что Координационный совет создан для передачи власти и действует согласно Конституции.

«Мы действуем только законными ненасильственными методами», — подчеркнула она.

В свою очередь белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы отметил, что оппозиция не заинтересована в ухудшении отношений с Россией.

Также участники совета, говорили, в частности, что в высших государственных инстанциях замедлилась работа, действующие указания и инструкции выполняются медленно или не выполняются вовсе.

В то же время действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая во вторник на совещании Совета безопасности, назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти и раскритиковал предложения по ряду направлений развития страны, поручив правительству подготовить выводы о возможных последствиях программы оппозиции. Также он пообещал принять «адекватные меры».

Напомним, что в Беларуси уже вторую неделю продолжаются массовые протесты, которые начались после оглашения результатов выборов. В первые дни протестов были задержаны более 7 тысяч человек, многие были жестоко избиты силовиками, минимум два человека погибли. В спецприемниках и больницах по-прежнему находятся сотни арестованных и избитых людей. Местонахождение нескольких десятков человек неизвестно: правозащитники опасаются, что они также могут быть убиты.

МИД Великобритании, Канады и Ирландии объявили, что не признают результаты «сфальсифицированных выборов» президента Беларуси. Министры иностранных дел Евросоюза после разгона протестов приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении «официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека». Крупнейшие партии, представленные в Европейском парламенте, 17 августа выпустили аналогичное заявление: в нем они не признают результаты последних выборов в Беларуси, считают их победителем Светлану Тихановскую, а также объявляют президента страны Александра Лукашенко персоной нон грата.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» трех степеней большую группу представителей сотрудников Министерства внутренних дел.

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