Координационный совет оппозиции Беларуси озвучил требования к Лукашенко

Президиум Координационного совета оппозиции Беларуси, о создании которого было объявлено накануне, на своем первом заседании принял резолюцию с основными требованиями к властям.

Об этом передает DW.

Прежде всего, Координационный совет (КС) требует признать недействительными результаты президентских выборов 9 августа и провести новые выборы — по международным стандартам и с другим составом ЦИК. Уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усугублению политического и экономического кризиса в Беларуси, указано в резолюции.

Отмечается, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. При этом подчеркивается, что КС не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса.

Среди требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить «для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства», — прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также расследование произошедшего. Кроме того, в резолюции указывается на необходимость освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим.

Как известно, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. Между тем в стране продолжаются массовые акции граждан, не согласных с официальными результатами выборов.

Напомним, что 15 августа штаб Светланы Тихановской начал формирование Координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав КС вошли около ста человек. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 19 августа, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала обращение к Совету Европы, в котором призвала ЕС не признавать результаты выборов в Беларуси. Также она призвала государства ЕС «поддержать пробуждение Беларуси».

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