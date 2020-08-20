27.25 / 27.51 32.23 / 32.73
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Координационный совет оппозиции Беларуси озвучил требования к Лукашенко

6:28 20 августа 2020
Координационный совет

Президиум Координационного совета оппозиции Беларуси, о создании которого было объявлено накануне, на своем первом заседании принял резолюцию с основными требованиями к властям.

Об этом передает DW.

Прежде всего, Координационный совет (КС) требует признать недействительными результаты президентских выборов 9 августа и провести новые выборы — по международным стандартам и с другим составом ЦИК. Уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усугублению политического и экономического кризиса в Беларуси, указано в резолюции.

Отмечается, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. При этом подчеркивается, что КС не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса.

Среди требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить «для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства», — прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также расследование произошедшего. Кроме того, в резолюции указывается на необходимость освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим.

Как известно, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. Между тем в стране продолжаются массовые акции граждан, не согласных с официальными результатами выборов.

Напомним, что 15 августа штаб Светланы Тихановской начал формирование Координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав КС вошли около ста человек. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 19 августа, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала обращение к Совету Европы, в котором призвала ЕС не признавать результаты выборов в Беларуси. Также она призвала государства ЕС «поддержать пробуждение Беларуси».

321

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

навальный

Навальный в бессознательном состоянии попал в реанимацию с отравлением (видео)

Кафельников Евгений

Олимпийский чемпион разочаровался в России и переезжает я Европу

Степанов на проверке

Министр в "ловушке": глава Минздрава полчаса просидел в застрявшем лифте больницы

Дерматолог Ирина Попова

Откуда взялся лишай и что делать, если чешется кожа: отвечает врач

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер