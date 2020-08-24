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Мир

Спутник случайно рассекретил подземную базу подводных лодок в Китае (фото)

11:29 24 августа 2020
Подводная лодка

В Китае случайно рассекретили подземную военно-морскую базу, расположенную на острове Хайнань в Южно-Китайском море. Напомним, в 2019 году Израиль обнаружил у своих берегов российскую подводную лодку и прогнал ее.

Снимок сделал коммерческий спутник компании Planet Labs, сообщает CNN.

В комментарии журналистам бывший сотрудник Минобороны США Дрю Томпсон назвал фото редкостным, подчеркнув уникальность случая, когда коммерческий спутник оказался над головой в нужное время, да еще и в безоблачный день.

По его словам, большую часть своей военной техники Китай скрывает именно под землей, поскольку имеют колоссальный опыт строительства подземных сооружений.

В связи с этим американские военные не могут оценить боевую готовность флота Китая и подсчитать точное количество подводных лодок.

Напомним, китайская армия входит в первую пятерку вооруженных сил стран мира по версии Global Firepower. Украина в этом рейтинге заняла 27 место.

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