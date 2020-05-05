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Украина

Международные эксперты определили место ВСУ в рейтинге армий мира

17:38 5 мая 2020 279
ВСУ
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Военная мощь Вооруженных Сил Украины заняла 27 место в международном рейтинге Global Firepower. Ранее стал известен рейтинг украинских партий.

Как сообщают «Экономические новости», в рейтинг входят 138 стран. Армии оценивали по 50 показателям, вооружению, технике, численности, транспортной инфраструктуре, военному бюджету и др. При этом не учитывался боевой опыт армии. Индекс Украины в 2020 году составил 0,4457, при этом «идеальная» отметка — 0,0000.

Возглавляют рейтинг США — у них рейтинг 0,0681. В первую пятерку армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. Ранее сообщалось, еще в январе украинская армия была на 29 строчке из 137 в рейтинге армий мира издание Global Firepower.

Ранее сообщалось, что украинским бойцам на Донбассе противостоят более двух тысяч кадровых российских офицеров.

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