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Мир

Израиль прогнал подводную лодку Путина: что об этом известно

1:27 13 ноября 2019 20
Российская подводная лодка
Инф. «ФАКТОВ»

Военные Израиля, компании которого намерены инвестировать 75 миллионов долларов в экономику Украины, обнаружили в собственных территориальных водах российскую подводную лодку, и вынудили ее покинуть указанный участок акватории. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Ynet.

Отмечается, что инцидент произошел три месяца назад.

Российская субмарина приблизилась на расстояние около 15 километров к берегу Израиля, тогда как границы территориальных вод страны расположены на удалении 22 километров.

Израильские военные вышли на контакт с экипажем подлодки и после жестких переговоров вынудили непрошеных гостей убраться.

Впоследствии субмарина направилась в западную часть Средиземного моря. Ynet отмечает, что данный «маневр также может иметь долгосрочные последствия для безопасности Израиля, если будет обнаружено, что подводная лодка обладает возможностями для сбора разведданных».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время недавних российских военных учений «Гром-2019», которые эксперты считают репетицией будущей ядерной войны, произошел сбой при запуске межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки. Учениями лично руководил Владимир Путин.

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