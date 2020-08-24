Тихановская отказалась от участия в повторных выборах президента Беларуси

Объявившая о своей победе на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская заявляет, что в случае объявления новых выборов в них будет участвовать ее муж Сергей (в настоящее время он все еще находится в СИЗО на Окрестина в Минске).

В интервью Gazeta Wyborcza она подчеркнула, что повторные выборы могут состояться только после освобождения политзаключенных, среди которых и ее муж.

По словам Тихановской, она никогда не хотела оказаться лидером оппозиции и сейчас это «просто ее долг, но политика — не для нее».

Тем временем в МВД Беларуси озвучили официальную цифру участников массовых акций протестов центре Минска 23 августа — по данным силовиков, в акции участвовали 20 тысяч человек, хотя в оппозиции и заявляли о 200 тысячах митингующих.

Напомним, «ФАКТЫ» вели прямую трансляцию акции протеста в Минске 23 августа, а также показали фото и видео прибытия вооруженного автоматом Александра Лукашенко в президентский дворец на вертолете.

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