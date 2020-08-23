Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которой в тот момент собирались протестующие.

На видео, появившемся в сети, «бацька» вооружен… автоматом.

«Господи, Лукашенко реально буйный психопат. Прилетел в свою резиденцию в Минске и позирует перед камерами с автоматом. От кого ты отстреливаться собрался, идиот? От девушек с шариками?», — отреагировал на происходящее российский оппозиционный политик Илья Яшин.

Господи, Лукашенко реально буйный психопат. Прилетел в свою резиденцию в Минске и позирует перед камерами с автоматом. От кого ты отстреливаться собрался, идиот? От девушек с шариками? pic.twitter.com/lvhtgf52xB — Илья Яшин (@IlyaYashin) August 23, 2020

«Лукашенко гуляет по своей резиденции с автоматом и охраной. Очень напоминает сериал „Нарко“ о последних днях наркобарона Пабло Эскобара. Если серьезно, то это уже полная клиника», — отреагировал Юрий Смирнов, также показав видео из Минска.

Как оказалось, "бацька" был экипирован бронежилетом, а его сын - 15-летний Коля - полным комплектом вооружений солдата НАТО.

Тем временем протестующие с площади уже разошлись. Об этом свидетельствует еще одно видео, попавшее в сеть.

Напомним, уже с понедельника, 25 августа, по приказу Лукашенко могут быть закрыты все бастующие предприятия, а в воскресенье на улицы Минска впервые вывели регулярную армию.

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