- 20:53 «ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 20:45 Журналистов передумали пускать в кулуары Верховной Рады: Разумков назвал причину
- 20:39 Красавицы-украинки Бех-Романчук и Магучих триумфовали на этапе «Бриллиантовой лиги»
- 20:23 Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом
- 19:56 В Британии установили новый мировой рекорд скорости интернета
- 19:31 Как две капли воды: Дмитрий Шуров показал подросшего сына и поздравил его с днем рождения
- 19:30 Тарас Степаненко переехал в новый дом на побережье: первые фото и видео
- 19:26 Росія не виконує домовленостей: родичі українських в'язнів Кремля звернуться до голови МЗС Німеччини
- 18:58 В Минске силовики выставили оцепление, чтобы остановить десятки тысяч протестующих
- 18:56 Медведчук подвел итоги 29-ти лет независимости Украины
- 18:51 Сельский «Ингулец» набрал первое в истории очко в премьер-лиге: видеообзоры матчей
- 18:34 Канал Мураева влип в громкий скандал из-за манипулятивного ролика о независимости Украины: сеть кипит от гнева
Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом (видео)
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске, рядом с которой в тот момент собирались протестующие.
На видео, появившемся в сети, «бацька» вооружен… автоматом.
«Господи, Лукашенко реально буйный психопат. Прилетел в свою резиденцию в Минске и позирует перед камерами с автоматом. От кого ты отстреливаться собрался, идиот? От девушек с шариками?», — отреагировал на происходящее российский оппозиционный политик Илья Яшин.
Господи, Лукашенко реально буйный психопат. Прилетел в свою резиденцию в Минске и позирует перед камерами с автоматом. От кого ты отстреливаться собрался, идиот? От девушек с шариками? pic.twitter.com/lvhtgf52xB— Илья Яшин (@IlyaYashin) August 23, 2020
«Лукашенко гуляет по своей резиденции с автоматом и охраной. Очень напоминает сериал „Нарко“ о последних днях наркобарона Пабло Эскобара. Если серьезно, то это уже полная клиника», — отреагировал Юрий Смирнов, также показав видео из Минска.
Как оказалось, "бацька" был экипирован бронежилетом, а его сын - 15-летний Коля - полным комплектом вооружений солдата НАТО.
Тем временем протестующие с площади уже разошлись. Об этом свидетельствует еще одно видео, попавшее в сеть.
Напомним, уже с понедельника, 25 августа, по приказу Лукашенко могут быть закрыты все бастующие предприятия, а в воскресенье на улицы Минска впервые вывели регулярную армию.811
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 746 мм