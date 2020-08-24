Стало известно, чем отравили Навального

Российского политика Алексея Навального, который до сих пор не вышел из комы, отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Об этом после проведенных исследований заявили в берлинской клинике Charite, куда Навального доставили из Омска.

По данным результаты клинических исследований, было отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно, передает The Guardian со ссылкой на заявление больницы.

Медики отметили, что Навальный находится в искусственной коме, его состояние оценивается как тяжелое, но острой угрозы для жизни нет.

По информации врачей, передает издание, последствия отравления подобным веществом пока неясны, они могут быть долгосрочными. Не исключают, что может пострадать нервная система.

В правительстве Германии считают, что личная охрана российского оппозиционера Алексея Навального необходима, поскольку он, возможно, стал жертвой отравления.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Первоначально его доставили в больницу Омска. Оттуда самолетом перевезли в Берлин в клинику Charite.



















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