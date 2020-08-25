Три дня морочили голову: стало известно, как медики РФ мешали отправке Навального в Германию

Несмотря на то, что оппозиционный российский политик Алексей Навальный до сих пор находится в состоянии естественной комы и не приходил в сознание, немецкие медики смогли установить, что он был отравлен. В то же время в России медики не только не желали замечать явных признаков отравления, но и всячески препятствовали диагностике и транспортировке российского оппозиционера в немецкую клинику.

Об этом брат политика Олег Навальный написал в своем Facebook.

«Классную пресс-конференцию сегодня устроили в Омске пара мед. администраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал „спасибо“. Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея», — написал он.

Олег Навальный сообщил, что этот врач ему лично говорил, что Алексей нетранспортабельный, и его отпустят на лечение в Германию.

«Именно он с бандой минздравовцев оказывали давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, который занимался лечением, с первого момента говорили, что его надо увозить). Именно он препятствовал нашему общению с врачами из Германии, когда они приехали в Омскую больницу. Именно он нагло врал всему миру, что диагноз — нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено», — заявил брат Навального.

С версией об отравлении полностью согласна пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Отдельно хочу еще раз это проговорить: то, что у Алексея „токсическое отравление“, сказали мне врачи скорой. Это было не мое предположение. То есть первый же медик, который увидел Алексея, сделал такой вывод. Все последующие дни главврач омской больницы просто морочил всем голову», — написала она в своем Twitter.

Напомним, 20 августа Навального госпитализировали в Омскую больницу. В медицинском учреждении Навальный впал в кому. Российские врачи так и не смогли назвать причины резкого ухудшения состояния российского оппозиционера. Окружение Навального утверждает, что его отравили.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что предыдущий случай отравления Алексея Навального неизвестным токсином был чуть более года назад. Тогда политик находился в СИЗО, но из-за тяжелого состояния его перевели в больницу.

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