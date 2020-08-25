- 04:39 Тихановская встретилась с замом Помпео: что обсуждали
- 03:55 Спасет тысячи жизней: назван защищающий человека от рака печени напиток
- 03:40 Назван гонорар киллера за убийство главного "вора в законе" Азербайджана
- 02:46 Снова за парту: Грета Тунберг возвращается в школу
- 02:23 Три дня морочили голову: стало известно, как медики РФ мешали отправке Навального в Германию
- 01:58 Не только от давления: ученые назвали таблетки, которые снижают не треть риск смерти от COVID-19
- 01:20 Под носом у Путина: активисты поздравили Украину с Днем независимости пикетами в центре Москвы
- 00:51 Ситуация в Беларуси накаляется: представителя Тихановской Ковалькову поместили в СИЗО на Окрестина
- 00:18 "Праздничное" ДТП в Киеве: от удара авто "улетело" в парк, в числе пострадавших — ребенок (эксклюзивные фото с места аварии)
- 24.08 23:40 Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США
- 24.08 23:18 Украина и еще пять стран присоединились к "крымским" санкциям ЕС
- 24.08 23:02 Самый высокий небоскреб мира зажегся цветами украинского флага
Тихановская встретилась с замом Помпео: что обсуждали
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, намеревающийся вскоре посетить Киев, встретился в столице Литвы Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и обсудил с ней способы укрепления демократии и прав человека в стране.
Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
«Первый заместитель госсекретаря также встретился с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране. Первый заместитель госсекретаря подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, а также суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее», — говорится в тексте.
Подробности переговоров приводит Telegram-канал пресс-службы штабов белорусских оппозиционеров «Пул Первой» (не путать с лукашенковским «Пул первого»).
Согласно его информации, на встрече оппозиционерка заявила, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой белорусского народа или международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и усугубляя его.
Также во время общения она заявила о готовности к разрешению кризиса путем диалога.
«Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций с целью содействия диалогу. Мы также требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа», — сказала Тихановская.
Уточняется, что встреча прошла в Вильнюсе, куда Тихановская выехала после начала массовых протестов в Беларуси и силового разгона демонстрантов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 24 августа белорусские власти задержали и поместили в СИЗО Ольгу Ковалькову, доверенное лицо Светланы Тихановской, а также другого члена Координационного совета — Сергея Дилевского.20
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 0 м/с C
Давление: 746 мм