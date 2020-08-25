Тихановская встретилась с замом Помпео: что обсуждали

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, намеревающийся вскоре посетить Киев, встретился в столице Литвы Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и обсудил с ней способы укрепления демократии и прав человека в стране.

Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Первый заместитель госсекретаря также встретился с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране. Первый заместитель госсекретаря подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, а также суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее», — говорится в тексте.

Подробности переговоров приводит Telegram-канал пресс-службы штабов белорусских оппозиционеров «Пул Первой» (не путать с лукашенковским «Пул первого»).

Согласно его информации, на встрече оппозиционерка заявила, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой белорусского народа или международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и усугубляя его.

Также во время общения она заявила о готовности к разрешению кризиса путем диалога.

«Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций с целью содействия диалогу. Мы также требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа», — сказала Тихановская.

Уточняется, что встреча прошла в Вильнюсе, куда Тихановская выехала после начала массовых протестов в Беларуси и силового разгона демонстрантов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 24 августа белорусские власти задержали и поместили в СИЗО Ольгу Ковалькову, доверенное лицо Светланы Тихановской, а также другого члена Координационного совета — Сергея Дилевского.

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