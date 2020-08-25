Ситуация в Беларуси накаляется: представителя Тихановской Ковалькову поместили в СИЗО на Окрестина

В понедельник в Беларуси задержали Ольгу Ковалькову, представителя экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской и члена Координационного совета белорусской оппозиции, объявившего о начале подготовки к референдуму по изменению конституции.

Вскоре после задержания Ковалькову перевели из РУВД в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске, говорится в Facebook оппозиционерки.

«Ольгу Ковалькову из Партизанского РУВД перевели на Окрестина», — сказано в сообщении.

Также в посте указывается, что судьба Сергея Дылевского (еще один член Координационного совета, задержанный в понедельник) замечен в транспорте не был, его перевод пока не подтвержден.

Позже в понедельник официальный представитель совета Антон Родненков подтвердил «Интерфаксу», что Ковалькову перевели в следственный изолятор на Окрестина, в котором, по утверждениям очевидцев, ранее жестко обращались с задержанными оппозиционерами.

Скорее всего, Ковалькова пробудет там до вторника. «Мы предполагаем, что во вторник может быть суд», — сказал он.

Ранее КС потребовал от властей сообщить о местонахождении Ковальковой и Дылевского, поскольку соответствующая информация после их задержания отсутствовала.

Напомним, что на прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания совета оппозиции заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Беларуси «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Беларуссия», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал, что Брюссель находится в постоянном контакте с Кремлем для того, чтобы российская сторона не принимала решения, которые могут дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

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