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Остается только молиться: в Индии обрушился пятиэтажный дом, под завалами находится до 70 человек
В Индии, где в начале августа 70-тонный подъемный кран упал прямо на рабочих, произошла новая трагедия: в городе Каджалпура в понедельник днем десятки людей оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания.
Об этом пишет The Hindu.
«Обрушение здания в округе Райгаде, Махараштра, очень трагическое. Обратились к главе NDRF (Национальные силы реагирования на катастрофы — ред.) с просьбой предоставить всю возможную помощь, бригады уже в пути и как можно быстрее окажут помощь в проведении спасательных работ. Молитесь о безопасность всех», — заявил глава МВД Индии Амит Шах.
Se registra derrumbe en un edificio de cinco plantas en #Mahad, al oeste de la #India— RAUL PINEDA (@raulpinedacalle) August 24, 2020
Al menos 15 rescatados y hasta 70 desaparecidos por el derrumbarse se reportan pic.twitter.com/mhwn6Pd981
Отмечается, что в результате обрушения один человек погиб, 17 — травмированы.
Еще как минимум 70 людей находятся в ловушке среди завалов. В доме проживает около 40 семей. По словам официальных лиц, на сегодняшний день спасено 25 человек.
Причина обрушения здания пока не установлена. Но в сезон дождей с июня по сентябрь часто случаются обрушения зданий.
#एनडीआरएफ जवान मलब्यात अडकलेल्या जिवंत आणि मृत व्यक्तीचं शोध प्रशिक्षित श्वानच्या मदतीने घेत आहेत #रेस्क्यूमिशन #DogSquad #Mahad #Raigad #रायगड @ThaneMT@mataonline @InfoDivKonkan @InfoRaigad @RaigadPolice pic.twitter.com/KBtoUp5fyl— Shrikant Sawant (@ShrikantMT) August 24, 2020
Напомним, что несколько недель назад в Индии в результате оползня на плантации погибли более 40 человек.
#महाडइमारतदुर्घटना#एनडीआरएफ ची पथके रात्री एक वाजून दहा मिनिटांनी घटनास्थळी दाखल #एनडीआरएफ च्या पथकांकडून दुर्घटनाग्रस्तांचे शोधकार्य त्वरित सुरू #Mahad @ThaneMT@mataonline #Raigad #रायगड @InfoDivKonkan@InfoRaigad pic.twitter.com/SNzxZnb9Gq— Shrikant Sawant (@ShrikantMT) August 24, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на отсутствие сезона дождей, обрушения домов стали довольно частым явлением и в Одессе; при этом пока что только чудом обходится без человеческих жертв.31
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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