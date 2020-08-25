Остается только молиться: в Индии обрушился пятиэтажный дом, под завалами находится до 70 человек

В Индии, где в начале августа 70-тонный подъемный кран упал прямо на рабочих, произошла новая трагедия: в городе Каджалпура в понедельник днем десятки людей оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания.

Об этом пишет The Hindu.

«Обрушение здания в округе Райгаде, Махараштра, очень трагическое. Обратились к главе NDRF (Национальные силы реагирования на катастрофы — ред.) с просьбой предоставить всю возможную помощь, бригады уже в пути и как можно быстрее окажут помощь в проведении спасательных работ. Молитесь о безопасность всех», — заявил глава МВД Индии Амит Шах.

Se registra derrumbe en un edificio de cinco plantas en #Mahad, al oeste de la #India



Al menos 15 rescatados y hasta 70 desaparecidos por el derrumbarse se reportan pic.twitter.com/mhwn6Pd981 — RAUL PINEDA (@raulpinedacalle) August 24, 2020

Отмечается, что в результате обрушения один человек погиб, 17 — травмированы.

Еще как минимум 70 людей находятся в ловушке среди завалов. В доме проживает около 40 семей. По словам официальных лиц, на сегодняшний день спасено 25 человек.

Причина обрушения здания пока не установлена. Но в сезон дождей с июня по сентябрь часто случаются обрушения зданий.

Напомним, что несколько недель назад в Индии в результате оползня на плантации погибли более 40 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на отсутствие сезона дождей, обрушения домов стали довольно частым явлением и в Одессе; при этом пока что только чудом обходится без человеческих жертв.

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