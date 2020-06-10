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Происшествия

Обрушение дома в Одессе: жильцы сообщали о проблеме со зданием задолго до происшествия (фото)

9:08 10 июня 2020
На месте происшествия

Появились новые подробности обрушения дома, которое произошло в Приморском районе Одессы в среду, 10 июня.

Как сообщают местные СМИ, в 10 квартирах дома проживали 35 человек. За 20 минут до обрушения жильцы услышали громкий треск и успели спешно покинуть здание. По предварительной информации, пострадал только один человек, который повредил колено.

Указывается, что обвалившийся дом — 1912 года постройки. Его жители давно писали жалобы по поводу аварийного состояния, но меры не принимались. Так, в феврале 2020 года было обращение в ЖКС — на здании поставили маяки на левое крыло. Но обрушилась другая сторона строения.

Ранее сообщалось, что в Одессе в последнее время рухнуло несколько зданий старой постройки.

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