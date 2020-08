70-тонный подъемный кран упал прямо на рабочих в Индии: момент трагедии попал на видео

В индийском городе Вишакхапатнам (Андхра-Прадеш) на рабочих обрушился 70-тонный кран. Случилось это в одном из крупнейших портов Индии, где бригада специалистов проверяла грузоподъемность конструкции. Причина инцидента еще выясняется, но очевидно, что к трагедии привели не природные, а техногенные факторы.

The Indian Express опубликовал видео, где зафиксирован момент падения крана. Как сообщают местные СМИ, при обрушении погибли 11 человек: находившийся в кабине оператор, четверо работников верфи, двое инженеров, трое сотрудников компании Greenfield, которая проводила пусконаладочные работы. 11-й погибший пока не идентифицирован.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI