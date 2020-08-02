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70-тонный подъемный кран упал прямо на рабочих в Индии: момент трагедии попал на видео
В индийском городе Вишакхапатнам (Андхра-Прадеш) на рабочих обрушился 70-тонный кран. Случилось это в одном из крупнейших портов Индии, где бригада специалистов проверяла грузоподъемность конструкции. Причина инцидента еще выясняется, но очевидно, что к трагедии привели не природные, а техногенные факторы.
The Indian Express опубликовал видео, где зафиксирован момент падения крана. Как сообщают местные СМИ, при обрушении погибли 11 человек: находившийся в кабине оператор, четверо работников верфи, двое инженеров, трое сотрудников компании Greenfield, которая проводила пусконаладочные работы. 11-й погибший пока не идентифицирован.
JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020
Уже выяснилось, что мостовой кран был приобретен и установлен в порту два года назад, но не эксплуатировался. Для обслуживания крана привлекли новую компанию, и та вечером 1 августа организовала испытания машины в порту. Тогда и случилась трагедия.
Напомним, в июле строительный кран упал на жилые дома в Лондоне. А во Львове в 2019 году стрела крана рухнула на супермаркет.45
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