День будет напряженным: гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака

Вторник, 25 августа, — день будет сопряжен с какими-то трудностями. Он хорош для освобождения от всего ненужного, также подходит для наведения порядка в доме и в мыслях. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака. Астрологический прогноз на неделю читайте здесь.

ОВЕН

День ожидается довольно напряженным. Не исключены какие-то конфликты или выяснения отношений. При решении возникшей проблемы постарайтесь проявить сдержанность, не идите напролом.

ТЕЛЕЦ

Вероятно, в начале дня придется в срочном порядке менять планы, исправлять чужие ошибки. После обеда ждите хороших новостей, а вечер сулит романтическую встречу.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день могут произойти какие-то перемены, причем они совершенно не будут зависеть от того, хотите вы их или нет. В профессиональной сфере вы с легкостью сумеете достичь поставленных целей.

РАК

Трудности в этот день могут возникать чаще обычного, но вам удастся быстро их преодолеть. Это хороший период для планирования своего будущего.

ЛЕВ

День ожидается весьма плодотворным, многого удастся достичь. Старайтесь однако избегать чрезмерных нагрузок.

ДЕВА

В начале дня что-то может пойти не по плану, но уже к обеду ситуация наладится. В решении финансовых вопросов вас ждет успех.

ВЕСЫ

День может выдаться довольно суетливым, но это не помешает достичь желаемого. На амурном фронте звезды сулят многообещающее знакомство.

СКОРПИОН

В этот день желательно воздержаться от принятия важных решений. Избегайте риска и откажитесь от участия в сомнительных мероприятиях.

СТРЕЛЕЦ

Начало дня потребует от вас максимальной внимательности и осторожности — не исключены финансовые потери или неудачные сделки. А после полудня перед вами откроются прекрасные возможности, сулящие успех в профессиональной сфере.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь сегодня найти себе занятие по душе. Оно поможет восстановить душевное равновесие, привести в порядок ваши чувства и мысли.

ВОДОЛЕЙ

Ваши дела так или иначе будут связаны с финансами. Тщательно проверяйте всю документацию и не сорите деньгами. Следите за своим питанием, сегодня велик риск набрать лишние килограммы.

РЫБЫ

Прекрасный во всех отношениях период. Он сулит удачу и успех как на службе, так и в личной жизни. Брак, заключенный в этот день, будет крепким и долгим.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» предлагали читателям гороскоп здоровья на август для всех знаков зодиака, который составил дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов.

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