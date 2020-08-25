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Тихановская озвучила свою главную задачу
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что уже сформировала команду, которая приступит к работе, если она станет временным главой государства.
В интервью DW Светлана Тихановская рассказала, что подобранные специалисты помогут ей «в этот сложный период».
«Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно — на подготовку к новым честным и прозрачным выборам», — сказала Тихановская.
Оппозиционный политик отметила, что Беларусь хотела бы иметь близкие экономические и политические отношения со всеми странами. Однако главное условие для этого — независимость.
«Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям», — заявила Тихановская.
Как сообщалось ранее, Тихановская встретилась с замом госсекретаря США и обсудила ситуацию в Беларуси.315
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