Создатель «Новичка» рассказал, как могли отравить Навального

После отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального было установлено, что причиной его критического состояния стали ингибиторы холинэстеразы. Химик Вил Мирзаянов, разработавший во времена СССР отравляющее вещество «Новичок», прокомментировал отравление «Настоящему времени».

По словам химика, «ингибиторы холинэстеразы» — это фосфорорганические отравляющие вещества: зарин, зоман, «Новичок».

«Мне трудно сказать, был ли он отравлен именно фосфорорганическим отравляющим веществом. Пока не будет хромато-масс-спектрометрального анализа, я ничему этому не верю. Но бывают современные технологии, современные детекторы, в особенности хромато-масс-спектрометры, которые позволяют определять действующее вещество с точностью в течение получаса или часа. Мне удивительно, что в лаборатории говорят о том, что вот такие действия подтверждаются, но на чем это основывается — не сообщают», — отметил Вил Мирзаянов.

При этом он считает, что следы токсинов скрыть не удастся, так как они не выходят из организма несколько дней. Химик также рассказал об особенностях возможного отравления.

«А каким образом добавить куда-то — больших проблем нет. Сейчас уже есть отработанные методы: конечно, можно и в чай добавить, и в воду, и просто коснуться чем-то кожи человека, например тампоном, смоченным в этом отравляющем веществе. Этого достаточно, чтобы он отравился», — подчеркнул Вил Мирзаянов.

Он отметил, что реабилитация будет длительной.

«Отравление практически невозвратно, к сожалению. Очень долго — годы нужны для того, чтобы реабилитироваться. Вещества, даже распавшиеся вещества, наносят большой ущерб и сидят в организме очень долго», — сказа химик.

В качестве примера он упомянул, что его друг Андрей Железняков был отравлен «Новичком» и не смог оправиться от последствий.

Ранее сообщалось, что российские медики пытались помешать эвакуации Навального в Германию.

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