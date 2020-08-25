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Россия поставит в Беларусь БТР и боевую авиацию: что об этом известно
РФ поставляет в Беларусь партии бронетехники и боевых вертолетов Ми-35М. Это произошло на фоне массовых протестов оппозиции, проходящих во многих городах.
Как сообщает пресс-служба минобороны Беларуси, контракты на поставки военной техники подписаны на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Подписаны контракты на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения, в том числе договоры на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.
Беларусь также подписала план взаимодействия по вопросам поставки российских систем ПВО — он рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Украина привлекал дополнительные силы и средства для усиления охраны границы с Беларусью.117
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