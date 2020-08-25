27.31 / 27.57 32.04 / 32.51
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Россия поставит в Беларусь БТР и боевую авиацию: что об этом известно

14:40 25 августа 2020
БТР-82А

РФ поставляет в Беларусь партии бронетехники и боевых вертолетов Ми-35М. Это произошло на фоне массовых протестов оппозиции, проходящих во многих городах.

Как сообщает пресс-служба минобороны Беларуси, контракты на поставки военной техники подписаны на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Подписаны контракты на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения, в том числе договоры на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Беларусь также подписала план взаимодействия по вопросам поставки российских систем ПВО — он рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Украина привлекал дополнительные силы и средства для усиления охраны границы с Беларусью.

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Донецк

В Донецке оккупанты принялись пересчитывать пустующие квартиры (фото)

Навальный

«Пустой шум»: у Путина ответили на обвинения в отравлении Навального

Маричка Падалко

Маричка Падалко и двое ее детей заразились коронавирусом

памятник Гиви

Сеть озадачил памятник ликвидированному террористу Гиви в Донецке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер