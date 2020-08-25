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Арбузный салат с брынзой и заправкой из мяты: вкусно и сытно (фото)
Интересная подача салата нередко вляяет и на его вкусовое восприятие. Можно смешать кусочки брынзы и арбуза, а можно сделать вот такую композицию, как у кулинара из Кривого Рога Эллы Ивановой — в виде двухцветного куба. Влияет ли композиция на вкус — решать вам. Напомним ранее Элла Иванова рассказала нашим читателям, как приготовить вкуснейшие блюда из баклажанов.
— Сегодня приготовим замечательный летний салатик, — говорит Элла Иванова. — Необыкновенная заправка с добавлением мяты придаст ему особый вкус и аромат.
Арбузный салат с брынзой
Ингредиенты:
- 200 г арбуза
- 200 г брынзы
Для соуса
- Мята
- Сок половины лимона
- 1 столовая ложка меда
- 1 столовая ложка растительного масла
Приготовление:
Все ингредиенты должны быть охлаждены. Арбуз и брынзу нарезаем кубиками и выкладываем в виде квадрата или другой геометрической формы.
Для соуса соединяем все ингредиенты. Взбиваем блендером. Добавляем соус.
И приятного аппетита!
— Можно ли заменить брынзу фетой?
— Да, но оттенок вкуса уже будет иным.
Какие еще лакомства можно приготовить из арбуза, читайте здесь.
Ранее ведущий канала «Украина», кулинарный эксперт Григорий Герман поделился с «ФАКТАМИ» уникальным рецептом херсонской ухи.
Фото из альбома Эллы Ивановой
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