Лакомства из арбуза – яркий вкус лета: легкие рецепты (фото)

Арбуз — король августа. Он вкусный и сочный. По словам Марка Твена, когда попробуешь его, понимаешь, чем питаются ангелы. А великий Энрико Карузо шутил: «Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься». Особенно прекрасен сладкий охлажденный арбуз. Но оказывается, из него можно приготовить немало блюд. Например, арбуз можно включать в салаты. А какие вкусные из него напитки — смузи, фреши и лимонады! И пробовали ли вы, к примеру, арбузное варенье? Его вкус вам запомнится на всю жизнь! Готовя блюда из арбуза, нужно мякоть хорошо очистить от косточек. Впрочем, сейчас есть в продаже сорта без косточек. И еще, конечно, важно, чтобы арбуз был вкусным — спелым и сладким. Тогда любое блюдо с ним станет деликатесным. Легкими рецептами арбузных лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Не знаю человека, который не любит арбуз, — говорит Элла Иванова. — Из арбуза готовлю мохито, множество салатов. Можно приготовить арбуз на гриле. Но особенно мне нравится арбуз в кляре. Это необычно, вкусно и сытно.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Арбуз в кляре Ингредиенты: 500 г арбуза;

2 белка;

соль;

50−70 г муки;

масло растительное;

мука для панировки. Приготовление: Удаляем все косточки из арбуза и нарезаем мякоть на кубики. Белок смешиваем с мукой и солью. Хорошо перемешиваем. Арбуз панируем в муке, макаем в белок и обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Наша закуска готова!

Арбуз в кляре – блюдо сытное

— Необычно!

— Очень хорошая идея — добавлять мякоть арбуза в салаты. Один из моих любимых — с нежным кабачком, томатами черри и фетой под соусом песто.

Салат с арбузом, черри и кабачком Ингредиенты: соус песто 50 г;

100 г черри;

300 г арбуза;

100 г молодых кабачков;

семена чиа (по вкусу);

50 г феты;

базилик;

оливковое масло. Приготовление: На дно выкладываем соус песто (его сейчас можно найти в продаже практически в любом супермаркете, а можно приготовить на основе оливкового масла, базилика, кедровых орехов и пармезана, смешав все это в блендере). Сверху — помидоры, базилик, арбуз без косточек, тонкие слайсы кабачка, маринованного в смеси сока лимона и оливкового масла с сахаром и солью, сыр, семена чиа. Поливаем оливковым маслом — и приятного аппетита!

Салат с арбузом и кабачком – блюдо необычное

— Еще один полезный салат — с арбузом, моцареллой и медом, — продолжает Элла Иванова. — Думаю, он придется по вкусу вам и вашим близким.

Салат с арбузом и моцареллой Ингредиенты: 1 арбуз;

100 г моцареллы;

мед (по вкусу);

зелень;

семена льна. Приготовление: Арбуз хорошо помыть, высушить, очистить от косточек, нарезать. Добавить сыр. Полить медом. Добавить зелень и семена льна. Пять минут — и все готово!

Арбузный салат с моцареллой полезный и вкусный

— Легко и просто!

— Взрослым и детям понравится салат с арбузом и малиной.

Малиновый салат с арбузом Ингредиенты: 300 г мякоти арбуза;

100 г свежей малины;

50 г натурального йогурта;

мята. Приготовление: Мякоть арбуза нарезаем на квадратики, добавляем малину, заправляем натуральным йогуртом. Украшаем мятой.

Салат с арбузом и малиной понравится и взрослым, и детям

— Можно представить, как это вкусно! Можно ли малину заменить другой ягодой?

— Конечно. Например, великолепное сочетание вкусов — арбуз и клубника. Также можно использовать в салате микс ягод. Выбирайте те, что любите.

— А как приготовить арбуз на гриле?

— Это очень просто. Такой арбуз очень хорошо сочетается с мясом.

Арбуз на гриле Ингредиенты:

арбуз;

соль;

масло растительное. Приготовление: Арбуз хорошо промываем, очищаем и нарезаем на порции. Немного солим и даем постоять 20−30 минут. Выкладываем на бумажное полотенце. Добавляем пару капель масла. Обжариваем на гриле.

Арбуз на гриле – прекрасная идея для пикника

— Прекрасная идея для пикника!

— Да, уверяю вас, что ваши родные и близкие будут приятно удивлены. Пикник с арбузом на гриле запомнится им надолго.

— Говорят, из арбуза можно приготовить вкусное варенье. К слову, в продаже такое встречается крайне редко.

— Почему нет? Думаю, оно превзойдет ваши ожидания. В состав варенья входят арбуз, клубника, мята и розмарин. Зимой такое варенье вам напомнит о лете. Чтобы сохранить все витамины, мы только доводим варенье до кипения и сразу выключаем.

Варенье из арбуза Ингредиенты:

1 арбуз;

1 кг клубники;

500 г сахара;

розмарин;

мята. Приготовление: Арбуз очищаем от кожуры, измельчаем, удаляем семена. Добавляем сахар, клубнику, розмарин и мяту. Все это измельчаем блендером и доводим до кипения. Самое вкусное и полезное варенье готово!

Арбузное варенье зимой напомнит вам о счастливом лете

— Несколько лет назад я попробовала арбузный фреш на Цейлоне и буквально влюбилась в этот освежающий напиток. А один известный французский кулинар рассказывал мне, что готовит арбузный напиток с лепестками роз. А как приготовить мохито из арбуза?

— Это напиток особенно хорош с мятой и лаймом. В нем нет алкоголя, поэтому и дети смогут пить его в знойный летний день.

Арбузный мохито Ингредиенты: 1 кг арбуза;

мята;

базилик;

лайм;

лед;

минеральная вода;

тростниковый сахар. Приготовление: Арбуз хорошо промываем и очищаем. При помощи блендера измельчаем мякоть. Протираем через сито. На дно стакана укладываем измельченные мяту и базилик Добавляем лайм и немного тростникового сахара. Затем — сок арбуза и минеральную воду. И, конечно же, лед. Можно приготовить напиток прямо в арбузе — это красиво и необычно!

Мохито из арбуза – праздник души

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом торта, который не нужно печь.

Фото из альбома Эллы Ивановой



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