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Лакомства из арбуза – яркий вкус лета: легкие рецепты (фото)
Арбуз — король августа. Он вкусный и сочный. По словам Марка Твена, когда попробуешь его, понимаешь, чем питаются ангелы. А великий Энрико Карузо шутил: «Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься». Особенно прекрасен сладкий охлажденный арбуз. Но оказывается, из него можно приготовить немало блюд. Например, арбуз можно включать в салаты. А какие вкусные из него напитки — смузи, фреши и лимонады! И пробовали ли вы, к примеру, арбузное варенье? Его вкус вам запомнится на всю жизнь!
Готовя блюда из арбуза, нужно мякоть хорошо очистить от косточек. Впрочем, сейчас есть в продаже сорта без косточек. И еще, конечно, важно, чтобы арбуз был вкусным — спелым и сладким. Тогда любое блюдо с ним станет деликатесным.
Легкими рецептами арбузных лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Не знаю человека, который не любит арбуз, — говорит Элла Иванова. — Из арбуза готовлю мохито, множество салатов. Можно приготовить арбуз на гриле. Но особенно мне нравится арбуз в кляре. Это необычно, вкусно и сытно.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Арбуз в кляре
Ингредиенты:
- 500 г арбуза;
- 2 белка;
- соль;
- 50−70 г муки;
- масло растительное;
- мука для панировки.
Приготовление:
Удаляем все косточки из арбуза и нарезаем мякоть на кубики. Белок смешиваем с мукой и солью. Хорошо перемешиваем. Арбуз панируем в муке, макаем в белок и обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Наша закуска готова!
— Необычно!
— Очень хорошая идея — добавлять мякоть арбуза в салаты. Один из моих любимых — с нежным кабачком, томатами черри и фетой под соусом песто.
Салат с арбузом, черри и кабачком
Ингредиенты:
- соус песто 50 г;
- 100 г черри;
- 300 г арбуза;
- 100 г молодых кабачков;
- семена чиа (по вкусу);
- 50 г феты;
- базилик;
- оливковое масло.
Приготовление:
На дно выкладываем соус песто (его сейчас можно найти в продаже практически в любом супермаркете, а можно приготовить на основе оливкового масла, базилика, кедровых орехов и пармезана, смешав все это в блендере). Сверху — помидоры, базилик, арбуз без косточек, тонкие слайсы кабачка, маринованного в смеси сока лимона и оливкового масла с сахаром и солью, сыр, семена чиа. Поливаем оливковым маслом — и приятного аппетита!
— Еще один полезный салат — с арбузом, моцареллой и медом, — продолжает Элла Иванова. — Думаю, он придется по вкусу вам и вашим близким.
Салат с арбузом и моцареллой
Ингредиенты:
- 1 арбуз;
- 100 г моцареллы;
- мед (по вкусу);
- зелень;
- семена льна.
Приготовление:
Арбуз хорошо помыть, высушить, очистить от косточек, нарезать. Добавить сыр. Полить медом. Добавить зелень и семена льна. Пять минут — и все готово!
— Легко и просто!
— Взрослым и детям понравится салат с арбузом и малиной.
Малиновый салат с арбузом
Ингредиенты:
- 300 г мякоти арбуза;
- 100 г свежей малины;
- 50 г натурального йогурта;
- мята.
Приготовление:
Мякоть арбуза нарезаем на квадратики, добавляем малину, заправляем натуральным йогуртом. Украшаем мятой.
— Можно представить, как это вкусно! Можно ли малину заменить другой ягодой?
— Конечно. Например, великолепное сочетание вкусов — арбуз и клубника. Также можно использовать в салате микс ягод. Выбирайте те, что любите.
— А как приготовить арбуз на гриле?
— Это очень просто. Такой арбуз очень хорошо сочетается с мясом.
Арбуз на гриле
Ингредиенты:
- арбуз;
- соль;
- масло растительное.
Приготовление:
Арбуз хорошо промываем, очищаем и нарезаем на порции. Немного солим и даем постоять 20−30 минут. Выкладываем на бумажное полотенце. Добавляем пару капель масла. Обжариваем на гриле.
— Прекрасная идея для пикника!
— Да, уверяю вас, что ваши родные и близкие будут приятно удивлены. Пикник с арбузом на гриле запомнится им надолго.
— Говорят, из арбуза можно приготовить вкусное варенье. К слову, в продаже такое встречается крайне редко.
— Почему нет? Думаю, оно превзойдет ваши ожидания. В состав варенья входят арбуз, клубника, мята и розмарин. Зимой такое варенье вам напомнит о лете. Чтобы сохранить все витамины, мы только доводим варенье до кипения и сразу выключаем.
Варенье из арбуза
Ингредиенты:
- 1 арбуз;
- 1 кг клубники;
- 500 г сахара;
- розмарин;
- мята.
Приготовление:
Арбуз очищаем от кожуры, измельчаем, удаляем семена. Добавляем сахар, клубнику, розмарин и мяту. Все это измельчаем блендером и доводим до кипения. Самое вкусное и полезное варенье готово!
— Несколько лет назад я попробовала арбузный фреш на Цейлоне и буквально влюбилась в этот освежающий напиток. А один известный французский кулинар рассказывал мне, что готовит арбузный напиток с лепестками роз. А как приготовить мохито из арбуза?
— Это напиток особенно хорош с мятой и лаймом. В нем нет алкоголя, поэтому и дети смогут пить его в знойный летний день.
Арбузный мохито
Ингредиенты:
- 1 кг арбуза;
- мята;
- базилик;
- лайм;
- лед;
- минеральная вода;
- тростниковый сахар.
Приготовление:
Арбуз хорошо промываем и очищаем. При помощи блендера измельчаем мякоть. Протираем через сито. На дно стакана укладываем измельченные мяту и базилик Добавляем лайм и немного тростникового сахара. Затем — сок арбуза и минеральную воду. И, конечно же, лед. Можно приготовить напиток прямо в арбузе — это красиво и необычно!
Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом торта, который не нужно печь.
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
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