Соленое сало и три вида рыбы: уникальный рецепт херсонской ухи

Ведущий канала «Украина», кулинарный эксперт Григорий Герман известен своей любовью к коллекционированию уникальных блюд. Григорий говорит, что из каждой своей поездки он старается привезти что-то новое в свою «копилку рецептов».

- Недавно я вернулся со съемок праздничного выпуска «Ранку з Україною» ко Дню Независимости, которые проходили на Херсонщине,— рассказал «ФАКТАМ» Григорий. — Признаюсь, давно там не бывал, а ведь край это богатый и живописный. В перерыве между съемками мне даже удалось порыбачить, а потом научиться готовить настоящую херсонскую уху! Теперь ее рецепт в моей «копилке».

- В чем же ее отличие от всех остальных юшек и ухи?

— Отличий несколько — способ приготовления, подачи и наличие льока.

— Льок?! Что это?

— Это соус, без которого юшка по-херсонски превращется в обыкновенную уху. Он делается из соленого сала. При чем лучше, чтобы это сало было старым. Так что если у вас состарился (а не протух) кусок сала, не выбрасывайте его — естьповод сварить юшку по-херсонски!Сало растопить, добавить в него натертый чеснок и немного рыбного бульона. Довести до консистенции соуса. И еще один секрет: юшка по-херсонски — это два в одном: здесь сразу и первое, и второе блюдо.

— Есть особый секрет ее приготовления?

— Уха по-херсонски готовитсяна костре, и рыба для этой ухи годится только пресноводная. Поскольку это блюдо рыбаков, то они использовали ту рыбу, которая попадала в сеть. Видеале для ухипонадобится два-три, а можно и больше, вида рыбы: от мелочевки -плотвы и карасиков, которые, как правило, используются только для навара, до более благородной рыбы -карпа, толстолоба, судака, сома, щуки, белого амура, леща. Если женет мелочевки -не беда, так даже проще -вполне можно обойтись только благородной рыбой, но все равно желательно хотя бы два ее вида для глубины вкуса.

- Какие овощи надо добавлять в херсонскую уху?

— Традиционно лук, морковь, коренья. Весь процесс кипения должен проходить на минимальном огне, без бурления. Тогда и бульон прозрачнее, и продукты лучше сохраняют свои вкусовые качества. Как только варево начинает закипать, сразу убавляем огонь -это очень важно, если хотите получить действительно вкусное и красивое блюдо. После того, как все сварилось, надодостатьовощи, которые кладутся в уху целыми. По тарелкам разложить рыбу, добавить юшку иобязательно полить льоком.

Ранее Григорий Герман делился с «ФАКТАМИ» рецептом низкокаллорийного именинного пирога.

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