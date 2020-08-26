НБУ объявил банк "Аркада" неплатежеспособным: что произошло

Правление определившегося с курсом валют на предстоящие дни Национального банка Украины приняло решение об отнесении банка «Аркада» к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора страны.

Отмечается, что проблемы в банке с капиталом начались из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве. В 2019 году АО АКБ «Аркада» предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком.

На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. В связи с этим банк «Аркада» отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательный.

Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект, обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость. Регулятор обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных, учитывая уменьшение нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Как сообщается в заявлении НБУ, более 90% вкладчиков банка «Аркада» (более 5 тысяч человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

Отмечается, что вывод банка с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК «Эврика» и ЖК «Патриотика».

Отнесение АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных утверждено решением Правления Национального банка Украины от 25 августа 2020 года.

Напомним, согласно данным НБУ, платежеспособные банки Украины в июле 2020 года получили 4,599 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,69 млрд грн).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Нацбанк озвучил прогноз о последствиях карантина для украинской экономики.

322

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter