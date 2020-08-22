НБУ снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта после длинных выходных

Национальный банк Украины на 25 августа 2020 года установил официальный курс американской валюты на уровне 27,39 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро на 25 августа установлен на уровне 32,46 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Напомним, перед длинными выходными, 21 августа, в обменных пунктах доллар продавали за 27,54 гривен за доллар, евро за 32,58 гривен за евро.

О том, что будет с курсом валют после праздников, в прогнозах аналитиков на сайте «ФАКТОВ».

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