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НБУ снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта после длинных выходных
Национальный банк Украины на 25 августа 2020 года установил официальный курс американской валюты на уровне 27,39 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 25 августа установлен на уровне 32,46 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Напомним, перед длинными выходными, 21 августа, в обменных пунктах доллар продавали за 27,54 гривен за доллар, евро за 32,58 гривен за евро.
О том, что будет с курсом валют после праздников, в прогнозах аналитиков на сайте «ФАКТОВ».104
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