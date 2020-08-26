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Опасно даже в малых количествах: мужчин предупредили о напитке, который превращает их в женщин (видео)
Несмотря на то, что пиво помогает японцам защищаться от старческого слабоумия, большинству мужчин все же следует отказаться от его потребления пива, притом независимо от количества.
Причина — в том, что данные напиток может превратить представителей сильного пола в женщин, уверен врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.
«Если вы регулярно употребляете пиво, вы превратитесь в женщину», — предупреждает он.
При этом профессор констатирует: не играет роли, сколько пива пьет мужчина, если это происходит регулярно.
Врач пояснил, что пенный напиток содержит фитоэстрогены, своей структурой сильно напоминающие женские половые гормоны эстрогены. Попадая в мужской организм, они способствуют снижению уровня тестостерона, развитию импотенции.
Кроме того, пиво препятствует правильному функционированию кровеносных сосудов, в результате чего возникают проблемы с эрекцией.
Также вещества негативно сказываются на физической форме мужчин, способствуя ожирению их тел по женскому типу, когда отложения скапливаются в области живота, бедер, верхней части рук. Для мужчин, пытающихся худеть, пиво — враг номер один, его в рационе не должно быть категорически, подчеркнул профессор.
Особенно опасно употребление пива для подростков. Не только потому, что они быстрее становятся «пивными алкоголиками». Но еще и потому, что нарушается процесс полового созревания, а это может закончиться даже утратой репродуктивной функции.
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Опасно даже в малых количествах: мужчин предупредили о напитке, который превращает их в женщин (видео)
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