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Здоровье и медицина

Пиво поможет защититься от старческого слабоумия, — японские ученые

2:58 17 июня 2020
Пить пиво

Помимо того, что любовь к пиву помогает некоторым людям совершать добрые деяния, пенный напиток сам по себе полезен для человеческого организма, так как помогает бороться с деменцией — старческим слабоумием.

К такому выводу пришли ученые из японского Juntendo University, пишет The Standard.

В исследовании приняли участие 100 здоровых людей в возрасте от 45 до 69 лет, у которых началось выборочное снижение когнитивной деятельности, то есть ухудшение памяти.

Для чистоты эксперимента часть добровольцев получала экстракт хмеля, а часть точно такой же на вид плацебо. Все они проходили через серию интеллектуальных тестов, которые позволяли оценивать уровень мышления и памяти. Также у добровольцев брались анализы крови и слюны для определения воздействия гормонов и химикатов, связанных с когнитивным функционалом и стрессом

В результате у участников эксперимента были обнаружены заметные улучшения в когнитивном функционале эксперимента через 12 недель после начала приема пищевых добавок с хмелем.

Произошло это, полагают исследователи, благодаря содержащейся в горьком хмеле кислоте, известной как MHBA.

Полученные выводы позволяют сделать вывод, что не менее полезен для организма и сам пивной напиток, считают ученые.

«Пиво полезно для мозга, так как помогает улучшать концентрацию и ускорять мыслительные процессы. Принимавшие его добровольцы демонстрировали более крепкую память и способность лучше разгадывать интеллектуальные паззлы», — говорится в результатах эксперимента.

В то же время ученые отмечают, что для достижения необходимого эффекта совсем необязательно пить непосредственно пиво, можно обойтись и экстрактом из хмеля — он тоже снижает уровень стресса и повышает настроение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель американского города Ньютаун Делл Холл в течение всего Великого поста вместо пищи пил только пиво и сбросил благодаря пенному напитку 20 кг.

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