- 02:58 Пиво поможет защититься от старческого слабоумия, — японские ученые
- 02:30 В Кабмине рассказали, что будет с экономикой в случае второй волны коронавируса
- 01:25 В Иране определились со страной, куда передадут "черные ящики" сбитого самолета МАУ, — Трюдо
- 00:58 Секс-гигант черепаха Диего вернулся домой после десятилетий жизни в неволе
- 00:38 Украина обратилась к генсеку ООН Гутерришу по поводу репрессий РФ в оккупированном Крыму
- 16.06 23:55 Письмо Ван Гога и Гогена об "экскурсиях в бордели" продали на аукционе во Франции: названа цена
- 16.06 23:29 Поедем с комфортом: европейцы помогут построить в Украине "автобаны"
- 16.06 22:54 Адвокатам Мангера отказали в отводе судьи, суд будет закрытым
- 16.06 22:08 В СНБО обнаружили носителя коронавируса, начато расследование
- 16.06 22:00 RAB-тариф создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов, — эксперт
- 16.06 21:41 В престижном районе Одессы устроили разборку со стрельбой: в городе введен план «Перехват»
- 16.06 21:32 "Демонстрируют полное безразличие": оккупанты блокируют пропуск граждан через КПВВ на Донбассе
Пиво поможет защититься от старческого слабоумия, — японские ученые
Помимо того, что любовь к пиву помогает некоторым людям совершать добрые деяния, пенный напиток сам по себе полезен для человеческого организма, так как помогает бороться с деменцией — старческим слабоумием.
К такому выводу пришли ученые из японского Juntendo University, пишет The Standard.
В исследовании приняли участие 100 здоровых людей в возрасте от 45 до 69 лет, у которых началось выборочное снижение когнитивной деятельности, то есть ухудшение памяти.
Для чистоты эксперимента часть добровольцев получала экстракт хмеля, а часть точно такой же на вид плацебо. Все они проходили через серию интеллектуальных тестов, которые позволяли оценивать уровень мышления и памяти. Также у добровольцев брались анализы крови и слюны для определения воздействия гормонов и химикатов, связанных с когнитивным функционалом и стрессом
В результате у участников эксперимента были обнаружены заметные улучшения в когнитивном функционале эксперимента через 12 недель после начала приема пищевых добавок с хмелем.
Произошло это, полагают исследователи, благодаря содержащейся в горьком хмеле кислоте, известной как MHBA.
Полученные выводы позволяют сделать вывод, что не менее полезен для организма и сам пивной напиток, считают ученые.
«Пиво полезно для мозга, так как помогает улучшать концентрацию и ускорять мыслительные процессы. Принимавшие его добровольцы демонстрировали более крепкую память и способность лучше разгадывать интеллектуальные паззлы», — говорится в результатах эксперимента.
В то же время ученые отмечают, что для достижения необходимого эффекта совсем необязательно пить непосредственно пиво, можно обойтись и экстрактом из хмеля — он тоже снижает уровень стресса и повышает настроение.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что житель американского города Ньютаун Делл Холл в течение всего Великого поста вместо пищи пил только пиво и сбросил благодаря пенному напитку 20 кг.24
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...