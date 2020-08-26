Сломал руку после просмотра новостей: президент Чехии перенес операцию

Во вторник, 25 августа, президента Чехии Милоша Земана, ранее объявившего о закрытии границ страны, госпитализировали после падения, при котором он получил травму руки.

Как сообщил в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек, президент Милош Земан при падении сломал правую руку.

По его словам, президента госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге.

«Господин президент вечером смотрел теленовости. Закончив просмотр, он решил встать с кресла без помощи трости или телохранителей… споткнулся и сломал правую руку», — сообщил Овчачек изданию Novinky.cz.

Он сказал, что угрозы для жизни Земана нет. Президенту успешно прооперировали правую руку.

«Пока не ясно, сколько времени господин президент должен будет оставаться в госпитале после операции. Рабочая программа будет скорректирована с учетом состояния его здоровья», — заявил Овчачек.

Ранее сообщалось, что Земан пригласил в официальную резиденцию «Пражский град» прокремлевскую организацию крымских татар.

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