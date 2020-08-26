27.28 / 27.53 32.01 / 32.48
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сломал руку после просмотра новостей: президент Чехии перенес операцию

11:17 26 августа 2020
Милош Земан

Во вторник, 25 августа, президента Чехии Милоша Земана, ранее объявившего о закрытии границ страны, госпитализировали после падения, при котором он получил травму руки.

Как сообщил в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек, президент Милош Земан при падении сломал правую руку.

По его словам, президента госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге.

«Господин президент вечером смотрел теленовости. Закончив просмотр, он решил встать с кресла без помощи трости или телохранителей… споткнулся и сломал правую руку», — сообщил Овчачек изданию Novinky.cz.

Он сказал, что угрозы для жизни Земана нет. Президенту успешно прооперировали правую руку.

«Пока не ясно, сколько времени господин президент должен будет оставаться в госпитале после операции. Рабочая программа будет скорректирована с учетом состояния его здоровья», — заявил Овчачек.

Ранее сообщалось, что Земан пригласил в официальную резиденцию «Пражский град» прокремлевскую организацию крымских татар.

5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

На месте происшествия

Пьяный майор сбил курсанток в Киеве: пострадавшим девушкам ампутировали ноги

Алина Гордиенко с мужем с день свадьбы

Звезда "Женского квартала" вышла замуж: первые свадебные фото

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Гарри Магуайр

Капитану «МЮ» Магуайру дали срок в Греции и выгнали из сборной Англии (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер