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Женщину выбросило из окна: в Москве прогремел взрыв в жилом доме (видео)
В среду, 26 августа, в Москве произошел взрыв в жилом доме, расположенном на улице Кубинка. В результате на трех этажах возник пожар. Ранее мощный взрыв в столице РФ произошел в многоэтажке на улице Проходчиков.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, три человека заблокированы пламенем на третьем этаже.
По словам очевидцев, одну женщину взрывом буквально выкинуло из окна квартиры, ее передали медикам для осмотра. По предварительным данным, при взрыве пострадало четыре человека. На место выехали крупные силы пожарных и спецтехники.
Основная версия причины взрыва — утечка газа.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы загорелся один из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19.46
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