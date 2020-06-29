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В Москве прогремел мощный взрыв в жилом доме: видео с места ЧП
В многоэтажном доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв — ЧП произошло на улице Проходчиков. Недавно аналогичное происшествие случилось и в южной части столицы России.
Как сообщает «Мэш», есть предварительная информация о двоих пострадавших. Также сообщается, что огонь охватил площадь около 70 метров.
Тем временем на российских ресурсах начали выкладывать видео мощного пожара с разных ракурсов. В том числе, и сам момент взрыва.
Предварительная версия - взрыв бытового газа.
Позже появилась информация, что площадь пожара увеличилась вдвое.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в московском бизнес-центре, находящемся недалеко от посольства Словакии, на 10 этаже взорвался котел в бойлерной. Пожар удалось быстро потушить.80
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...