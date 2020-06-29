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В Москве прогремел мощный взрыв в жилом доме: видео с места ЧП

14:08 29 июня 2020
Пожар

В многоэтажном доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв — ЧП произошло на улице Проходчиков. Недавно аналогичное происшествие случилось и в южной части столицы России.

Как сообщает «Мэш», есть предварительная информация о двоих пострадавших. Также сообщается, что огонь охватил площадь около 70 метров.

Тем временем на российских ресурсах начали выкладывать видео мощного пожара с разных ракурсов. В том числе, и сам момент взрыва.

 

Предварительная версия - взрыв бытового газа.

 

Позже появилась информация, что площадь пожара увеличилась вдвое.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в московском бизнес-центре, находящемся недалеко от посольства Словакии, на 10 этаже взорвался котел в бойлерной. Пожар удалось быстро потушить.

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