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Сокровища в Успенском соборе и «Скульптура-2020» в Доме художника: что посмотреть в Киеве в выходные
Ежедневно в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе: лучшие украинские фильмы последних лет.
Начало в 21:00.
Вход свободный.
***
27 и 28 августа в 19:00 в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко состоится юбилейный вечер в честь 100-летия театра. В программе: экскурс в историческое прошлое, а также сюрпризы от молодого поколения франковцев.
Адрес: пл. Ивана Франко, 3.
Цена: от 80 грн.
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В выставочном зале Успенского собора проходит выставка «Благодаті повна» к 20-летию воссоздания Успенского собора. В экспозиции: уникальные драгоценные вещи
Адрес: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, ул. Лаврская, 9.
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До 30 августа в Музее истории Киева открыта выставка живописи Игоря Коновалова «Комната отдыха». Также действует выставка «Літо-літечко», на которой представлены работы Николая Глущенко, Сергея Шишко, Веры Бариновой-Кулебы, Анатолия Пламеницкого, Василия Чегодара, Ларисы Пишей.
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Цена: 20—40 грн.
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До 13 сентября в Центральном доме художника можно посетить триеннале «Скульптура-2020». В экспозицию вошли более 126 произведений 98 авторов. Также проходит Всеукраинская выставка-конкурс имени Георгия Якутовича.
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в четверг, 27 августа, в украинский прокат выходят три новых фильма.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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