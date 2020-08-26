В Раде обсудили письмо Кравчука о выборах в ОРДЛО: что решили

В Верховной Раде прошло закрытое заседании комитета по вопросам организации государственной власти, на котором обсуждалось письмо к депутатам от главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука о необходимости проведения местных выборов на Донбассе. Напомним, ЦИК отказалась их проводить из соображений безопасности.

Напротив, Кравчук к письме депутатам предлагает изменить это решение.

Скан-копия письма

По словам одного из членов делегации Украины, журналиста Дениса Казанского, единственным результатом заседания стало решение создать рабочую группу, которая изучит предложение Кравчука по изменению постановления Верховной Рады, по которому Россия выдвинула ультиматум (речь идет об отказе Украины назначить местные выборы на линии разграничения на Донбассе. — Авт.).

«Фактически обсуждение обращения (Кравчука. — Ред.) продолжится. Это единственный итог заседания», -рассказал Казанский.

Сам же Кравчук настаивает, чтобы новосозданная рабочая группа сформулировала позицию Украины по выборам на Донбассе до начала следующего заседания Трехсторонней контактной группы.

«Не знаю, какого характера, но подготовленный рабочей группой. По крайней мере я снова повторю, что речь идет о демократическом парламенте Украины. Для того, чтобы принять документ, он должен всесторонне проанализировать и изучить его на основании всех законов и Конституции Украины. Если это вас не устраивает, то предложите что-то другое. По крайней мере, это уже для меня будет основание опереться на что-то, что я не просто буду говорить заявления, слова, обещания, а покажу соответствующий документ», — подытожил Кравчук в комментарии Обозревателю.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков резко отреагировал на призыв провести местные выборы на Донбассе.

Фото Обозреватель

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