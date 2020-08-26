Мужчины плакали от боли: в сети показали чудом уцелевшее видео из автозака с протестующими в Минске (18+)

Одному из незаконно задержанных и жестоко избитых силовиками в Минске Денису Германову удалось снять все происходившее с ним в автозаке, пока его везли в СИЗО на Окрестина. Напомним, ранее об издевательствах над ними беларусских силовиков украинские журналисты рассказали «ФАКТАМ».

Видео разместил ресурс TYT.BY.

В кадре слышны крики и силовиков, а также настоящий плач избиваемых протестующих.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

По словам 48-летнего мужчины, его задержали 10 августа на проспекте Победителей, когда стоял в «цепочке солидарности».

Когда подлетел ОМОН, поднял руки вверх, не сопротивлялся, не ругался матом, не хватал никого за форменное обмундирование.

Он допускает, что ОМОНовцы просто не увидели камеру, которую он после съемки засунул в носок.

Мужчину избили трижды: во время задержания, в автозаке и когда привезли в изолятор. Через 3 дня пребывания в СИЗО «суд» приговорил его к административному аресту на 12 суток. Он вспоминает, как говорил судье, что был на акции, но никого не оскорблял, не нападал, не делал ничего противозаконного, однако она ответила: «Это неважно».

На тот момент мест уже в изоляторе уже не хватало, поэтому задержанных перевели в Слуцкий ЛТП. Там им наконец удалось принять горячий душ, покурить и поесть.



Теперь ему предстоит оплатить «расходы» государства на его содержание в СИЗО — 13,5 рубля за еду, хотя тюремщики дали только буханку хлеба на 66 человек и воды.

Также Денис намерен обращаться в Следственный комитет с заявлением, чтобы привлечь к ответственности тех, кто его избил, а еще намерен обжаловать решение суда.

В МВД Беларуси комментировать зверства своих сотрудников отказались.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «красавцами» силовиков, мучивших и калечивших беларусов и иностранцев.



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