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Пытки длились часами: польские студенты рассказали о задержании в Минске
Польские студенты Витольд Добровольский и Кацпер Сиенницкий, которые поддержали акции протеста и были задержаны силовиками в Минске, рассказали о пытках.
По словам Добровольского в интервью Польскому радио, его с другом ОМОН похитил с улицы в центре Минска, после чего их сильно избили и заперли в неустановленном подвале.
«Нас заперли в подвале, это было похоже на спортзал, там были сотни людей. Именно там начались пытки и продолжались несколько часов», — подтвердил Сиенницкий.
По его словам, при упоминании о польском гражданстве силовики смеялись, после этого избиения усилились.
В отделении милиции, куда их наконец доставили, парням сразу заявили, что как только они пошевелят головой, лишатся всех зубов.
«Следующая смена (милиционеров. — Авт.) заставила нас несколько часов стоять головой о стену. Третья смена заставила нас встать на колени лбом к полу. На нас все время были наручники», — рассказал Сиенницкий, отметив, что всех, кто просил воды или сходить в туалет, били дубинками.
По словам поляков, потом их отправили в тюрьму, где камеры оказались переполнены. Польским дипломатам удалось добиться освобождения сограждан только через 72 часа.
Напомним, ранее в сети появились фото зверски избитых протестующих.73
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