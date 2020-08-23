- 21:51 "Мы с ними разберемся": Лукашенко назвал "красавцами" силовиков, избивавших мирных протестующих в Беларуси
- 21:49 «ПСЖ» — «Бавария» — 0:0: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 21:32 В Сумах ужесточили карантин: что теперь запрещено
- 21:19 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Бавария»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 20:45 Журналистов передумали пускать в кулуары Верховной Рады: Разумков назвал причину
- 20:39 Красавицы-украинки Бех-Романчук и Магучих триумфовали на этапе «Бриллиантовой лиги»
- 20:23 Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом
- 19:56 В Британии установили новый мировой рекорд скорости интернета
- 19:31 Как две капли воды: Дмитрий Шуров показал подросшего сына и поздравил его с днем рождения
- 19:30 Тарас Степаненко переехал в новый дом на побережье: первые фото и видео
- 19:26 Росія не виконує домовленостей: родичі українських в'язнів Кремля звернуться до голови МЗС Німеччини
- 18:58 В Минске силовики выставили оцепление, чтобы остановить десятки тысяч протестующих
"Мы с ними разберемся": Лукашенко назвал "красавцами" силовиков, избивавших мирных протестующих в Беларуси
Президент Беларуси, отставки которого 22 августа в центре Минска добивались не менее 100 тысяч митингующих, публично поддержал защищающих его силовиков.
«Ребята, спасибо, вы красавцы… Мы с ними разберемся», — прокричал он им через заграждение.
Видео появилось в сети и тут же стало предметом жарких обсуждений. Если сторонники «бацьки» отметили твердость его характера, которым он выгодно отличается от Владимира Путина, то другие назвали счастьем тот факт, что у президента нет «ядерного чемоданчика».
«Какое счастье, что у него нет „чемоданчика“ и кнопки. Он же всех бы укокошил», — написала Инга Линн.
«Президент ОМОНа», — придумал новый чин для Лукашенко Алекс Груздов.
Напомним, Лукашенко уже вооружился сам и полностью экипировал сына Колю.
Очевидно, он все же не на 100% полагается на правоохранителей, отметившихся пытками протестующих.130
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Мы с ними разберемся": Лукашенко назвал "красавцами" силовиков, избивавших мирных протестующих в Беларуси
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 746 мм