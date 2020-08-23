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"Мы с ними разберемся": Лукашенко назвал "красавцами" силовиков, избивавших мирных протестующих в Беларуси

21:51 23 августа 2020
Скрин видео

Президент Беларуси, отставки которого 22 августа в центре Минска добивались не менее 100 тысяч митингующих, публично поддержал защищающих его силовиков.

«Ребята, спасибо, вы красавцы… Мы с ними разберемся», — прокричал он им через заграждение.

Видео появилось в сети и тут же стало предметом жарких обсуждений. Если сторонники «бацьки» отметили твердость его характера, которым он выгодно отличается от Владимира Путина, то другие назвали счастьем тот факт, что у президента нет «ядерного чемоданчика».

«Какое счастье, что у него нет „чемоданчика“ и кнопки. Он же всех бы укокошил», — написала Инга Линн.

«Президент ОМОНа», — придумал новый чин для Лукашенко Алекс Груздов.

Напомним, Лукашенко уже вооружился сам и полностью экипировал сына Колю.

Очевидно, он все же не на 100% полагается на правоохранителей, отметившихся пытками протестующих.

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