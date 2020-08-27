Наказали "ученых" Путина за разработку "новичков": США внесли в "черный список" несколько российских НИИ

Несколько научно-исследовательских институтов (НИИ) России попали в новые санкционные списки США из-за подозрения в сотрудничестве с Министерством обороны РФ по разработке запрещенного химического и биологического оружия. Ранее расследователи Bellingcat увидели связь между отравлением Навального и болгарского торговца оружием Гебрева.

Такая информация появилась в среду в документе на сайте Федерального реестра при Министерстве финансов США.

В частности, Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

При этом уточняется, в случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области.

В документе говорится о том, что у американских властей есть основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с «российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия», ГосНИИОХТ — «с российской программой химических вооружений», а 48-й ЦНИИИ — «с российской программой биологических вооружений».

В целом же в черный список вносятся на этот раз в общей сложности 60 организаций из целого ряда стран и территорий.

На практике данное решение администрации США означают ужесточение правил американского экспортного контроля в отношении включенных в черный список. Речь идет фактически о запрете на выдачу им лицензий, позволяющих приобретать в США продукцию двойного назначения.

В то же время, российский политик Олег Морозов заявляет, что США таким образом прикрывают свою неудачу в разработке вакцины и пытаются не допустить выхода российского препарата от COVID-19 на западные рынки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, в США и Германии раскритиковали путинскую вакцину от COVID-19, посчитав ее «рискованным экспериментом» без надлежащих клинических испытаний.

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