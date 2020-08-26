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Расследователи Bellingcat увидели связь между отравлением Навального и болгарского торговца оружием Гебрева
Российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен тем же веществом, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, компания которого поставляла оружие в Украину, и могла представлять интерес для российских спецслужб.
Об этом говорится в расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
По данным расследователей, врачи из немецкой клиники Шарите, где сейчас находится оппозиционер, считают, что в обоих случаях могли использовать одинаковые или очень похожие нервно-паралитические фосфорорганические вещества, к которым относятся инсектициды и нервные токсины, такие как Новичок. Они обратились с запросом к болгарским коллегам.
По информации Der Spiegel, что омские врачи считали, что должны носить защитные костюмы, потому что вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих. Это характерно для фосфорорганических веществ. К тому же политику ввели противоядие атропин, которое применяют в таких случаях.
Как известно, отравление болгарского производителя оружия Емельяна Гебрева было зафиксировано в апреле 2015 года: тогда у него резко начали чесаться глаза, затем он потерял сознание и впал в кому. Также внезапно стало плохо его сыну и одному из топ-менеджеров его компании. Примерно через месяц Гебрева выписали из больницы, но уже через месяц снова госпитализировали с признаками отравления. В болгарской прокуратуре пришли к выводу, что для его отравления использовали опасное фосфорорганическое вещество.
В покушении на убийство Гебрева обвинили трех россиян, которых считают сотрудниками разведки.
Кроме того, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили опасным веществом Новичок, нанеся его на ручку двери его дома в Солсбери. Позже после контакта с емкостью, в которой, предположительно, хранили Новичок, погибла британка Дон Стерджесс.
По данным Der Spiegel и Bellingcat, один из сотрудников ГРУ, который может быть причастен к отравлению Скрипаля, находился в Болгарии незадолго до отравления Гебрева.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что соратники Алексея Навального считают, что его отравили. В этом уверены и специалисты немецкой клиники «Шарите». В то же время российские медики «не нашли следов яда в организме».48
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