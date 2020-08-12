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Рискованный эксперимент: в США и Германии раскритиковали путинскую вакцину от COVID-19
К российской вакцине от коронавируса, которую, по словам президента РФ Владимира Путина, испытала на себе его дочь, в мире отнеслись настороженно.
Так, помощница президента США Келлиан Конвей в эфире Fox News заявила, что препарат не прошел все необходимые испытания, передает «Украинская правда».
Отметив, что в Америке более строгие требования к разработке вакцин, она добавила: «Эти стандарты определяются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из заявления, дела идут совсем не так … У нас есть шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого».
Тем временем глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал Путина, отметив в интервью Rheinische Post, что использование вакцины без третьей фазы испытаний является «рискованным экспериментом на людях», передает «ТСН».
«Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения», — отметил он.
А руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха, который выдает разрешения на проведение клинических испытаний и регистрации вакцин, Клаус Чихутек обратил внимание на низкий уровень прозрачности в разработке российской вакцины и добавил, что в ВОЗ предостерегает от поспешной регистрации вакцин.
В свою очередь в Министерстве здравоохранения ФРГ отметили, что в Европе для одобрения такой вакцины нужны достаточные свидетельства, полученные в ходе клинических исследований, подтверждающих эффективность и безопасность препарата.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за несколько дней до регистрации в России вакцины представители Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка, призвали Миниздрав РФ отложить госрегистрацию. Отмечалась, что российская вакцина «не прошла тестирование с участием даже сотен человек».165
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