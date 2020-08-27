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Угроза с моря: ураган "Лаура" усилился до опасной категории и направляется к побережью США
К побережью США направляется еще один ураган — «Лаура», который набирает силу по приближения к береговой линии.
Об этом сообщил в среду Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
По его данным, скорость ветра в пределах атмосферного явления возросла с 61 м/с до 64,8 м/с, что соответствует четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона. Это означает, что ураган считают «чрезвычайно опасным».
Ураган находится в 250 км к югу от города Лейк-Чарльз в штате Луизиана и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,7 м/с. Через несколько часов он обрушится на побережье штатов Луизиана и Техас.
Метеорологи предупредили о «потенциально катастрофическом ущербе» от урагана. Штормовое предупреждение объявлено для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением «Лауры».
Отметим, что тропический шторм, получивший имя «Лаура», сформировался в северной части Атлантического океана и движется на запад. Его жертвами на Гаити стали пять человек.
Как известно, сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле обрушившийся на американский штат Техас ураган «Ханна» причинил региону серьезный ущерб. В частности, он разрушил часть так называемой «стены Трампа» — пограничного барьера между США и Мексикой, который возводят по распоряжению американского президента для защиты от нелегальных мигрантов.31
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