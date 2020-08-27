Российский врач предложил немецким коллегам обменяться биоматериалами Навального

В деле видного российского оппозиционера Алексея Навального, который, по мнению некоторых экспертов, был отравлен по приказу Путина, наметился интересный поворот: главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске Александр Мураховский попросил коллег из берлинской клиники «Шарите» обменяться биоматериалами Навального для «более точной диагностики».

Об этом он сообщил в эфире канала «Россия-1», пишет Радио Свобода.​

Также врач попросил предоставить данные анализов, на основании которых был сделан вывод об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В указанную больницу Навальный был госпитализирован сразу после проявления симптомов отравления. Врачи диагностировали у него «нарушение обмена веществ». По словам Мураховского, диагноз «отравление» был основным и определяющим при госпитализации политика, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили.

Во вторник, 25 августа, участвовавший в лечении Навального реаниматолог Борис Теплых в интервью «Медузе» заявил, что российские врачи подозревали отравление ингибиторами холинэстеразы, но результаты лабораторных исследований не подтвердили эту гипотезу.​

«Но надо иметь в виду: у нас искали криминалисты-токсикологи, а у них — суперхимики, которые занимаются боевыми отравляющими веществами», — отметил врач, сообщив, что отравление этой группой веществ исключили токсикологи Московского медицинского центра судебной медицины.

Был ли отправлен такой запрос официально, не сообщается.​ Но если будет определен факт подмены биоматериала, то можно ждать большого скандала.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа. Врачей больницы критиковали за то, что они в течение нескольких часов не разрешали транспортировку пациента в немецкую клинику. Теплых заявил, что разрешение было дано сразу после стабилизации состояния оппозиционера.

26 августа медработники Омской области опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что невозможно отрицать, что Навальный был спасен омскими врачами. «Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс», — говорится в обращении, в тексте утверждается, что врачам омской больницы скорой помощи поступают угрозы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Белом доме заявили о том, что глубоко обеспокоены предварительно распространёнными выводами медицинских экспертов Германии, из которых следует, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если имеющиеся сообщения будут подтверждены, Соединённые Штаты поддержат призыв Европейского союза к всеобъемлющему расследованию и будут готовы оказать содействие такому расследованию. Другими словам, Кремлю намекнули о вероятности нового пакета санкций.

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