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Мир

Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область

13:22 27 августа 2020
Александр Лукашенко

В четверг, 27 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об угрозе территориальной целостности страны. Это заявление было сделано на фоне массовых протестов, которые начались после президентских выборов.

Как сообщает Telegram-канал Belta, на западные границы Беларуси переброшены некоторые военные части страны.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — прокомментировал Лукашенко это решение.

Ранее сообщалось, что в Минск во второй раз прибыл лайнер Ту-214, который используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.

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